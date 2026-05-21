Hamilton Lane Aktie
WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064
21.05.2026 14:43:19
Hamilton Lane Doubles Share Buyback Plan To $100 Mln
(RTTNews) - Hamilton Lane (HLNE) said on Thursday its board had approved an increase in its stock repurchase authorization to $100 million of Class A common stock.
The asset manager previously had a framework allowing it to buy up to 6 percent of its outstanding Class A shares, capped at $50 million.
The program was originally approved in November 2018 and most recently re-approved in December 2024.
Hamilton Lane began repurchasing shares under that program on February 20, 2026, having not executed any buybacks before that date, leaving the full authorization available at commencement.
The expanded $100 million program is net of amounts already repurchased under the prior authorization and has no share count or duration limitations.
In pre market activity on Nasdaq, shares of Hamilton Lane were down 1.89 percent, changing hands at $83.50, after closing Wednesday's regular session 1.19 percent higher.
Nachrichten zu Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A-
20.05.26
|Ausblick: Hamilton Lane A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
06.05.26
|Erste Schätzungen: Hamilton Lane A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
19.02.26
|How Hamilton Lane extracted more money from its ‘NAV squeezing’ (Financial Times)
19.02.26
