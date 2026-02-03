Hamilton Lan a Aktie

Hamilton Lan a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 13:10:03

Hamilton Lane INC Q3 Income Advances

(RTTNews) - Hamilton Lane INC (HLNE) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $58.37 million, or $1.37 per share. This compares with $52.97 million, or $1.32 per share, last year.

Excluding items, Hamilton Lane INC reported adjusted earnings of $84.46 million or $1.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 18.0% to $198.59 million from $168.26 million last year.

Hamilton Lane INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.37 Mln. vs. $52.97 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $1.32 last year. -Revenue: $198.59 Mln vs. $168.26 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- 121,00 1,68% Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen