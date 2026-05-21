Hamilton Lan a Aktie

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WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064

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21.05.2026 13:23:38

Hamilton Lane INC Q4 Sales Decline

(RTTNews) - Hamilton Lane INC (HLNE) revealed a profit for fourth quarter of $50.49 million

The company's earnings came in at $50.49 million, or $1.57 per share. This compares with $66.17 million, or $1.23 per share, last year.

Excluding items, Hamilton Lane INC reported adjusted earnings of $81.04 million or $1.49 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.2% to $193.57 million from $197.97 million last year.

Hamilton Lane INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $50.49 Mln. vs. $66.17 Mln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.23 last year. -Revenue: $193.57 Mln vs. $197.97 Mln last year.

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