Hamilton Lan a Aktie
WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064
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21.05.2026 13:23:38
Hamilton Lane INC Q4 Sales Decline
(RTTNews) - Hamilton Lane INC (HLNE) revealed a profit for fourth quarter of $50.49 million
The company's earnings came in at $50.49 million, or $1.57 per share. This compares with $66.17 million, or $1.23 per share, last year.
Excluding items, Hamilton Lane INC reported adjusted earnings of $81.04 million or $1.49 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.2% to $193.57 million from $197.97 million last year.
Hamilton Lane INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $50.49 Mln. vs. $66.17 Mln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.23 last year. -Revenue: $193.57 Mln vs. $197.97 Mln last year.
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