Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,60 Prozent auf 4 921,25 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,222 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,253 Prozent schwächer bei 4 938,44 Punkten, nach 4 950,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 918,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 938,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der Euro STOXX 50 5 035,41 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 5 044,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 4 271,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,05 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Kering (+ 1,81 Prozent auf 328,45 EUR), Eni (+ 1,35 Prozent auf 14,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,71 Prozent auf 106,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,49 Prozent auf 469,40 EUR) und Bayer (+ 0,32 Prozent auf 26,74 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (ex EADS) (-8,90 Prozent auf 135,82 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 33,20 EUR), Schneider Electric (-0,88 Prozent auf 225,60 EUR), Deutsche Börse (-0,59 Prozent auf 192,85 EUR) und Siemens (-0,56 Prozent auf 170,08 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 363 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 379,023 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at