Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Heute legten Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 4 529,98 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,963 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,063 Prozent auf 4 539,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 536,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 528,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 554,13 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,159 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.11.2023, den Stand von 4 232,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 223,48 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 13.12.2022, mit 3 986,83 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 17,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 561,11 Punkten. 3 802,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 4,43 Prozent auf 47,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 399,40 EUR), Enel (+ 0,54) Prozent auf 6,59 EUR), adidas (+ 0,28 Prozent auf 194,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,14 Prozent auf 2,69 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,56 Prozent auf 61,74 EUR), Eni (-1,54 Prozent auf 14,75 EUR), BMW (-1,24 Prozent auf 99,69 EUR), Ferrari (-1,22 Prozent auf 338,70 EUR) und UniCredit (-1,04 Prozent auf 25,04 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 381 082 Aktien gehandelt. Mit 369,563 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,53 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at