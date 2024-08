Handel in Europa: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent fester bei 4 900,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,141 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 4 885,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 884,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 911,43 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 897,44 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 025,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 22.08.2023, einen Wert von 4 260,37 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,58 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 0,55 Prozent auf 165,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 25,13 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,45 Prozent auf 467,60 EUR), BASF (+ 0,42 Prozent auf 44,35 EUR) und SAP SE (+ 0,23 Prozent auf 196,96 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen UniCredit (-0,72 Prozent auf 35,76 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 27,93 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,54 Prozent auf 3,60 EUR), Enel (-0,44 Prozent auf 6,58 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,32 Prozent auf 37,87 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 016 266 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 338,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at