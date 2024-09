Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,16 Prozent auf 18 652,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 710,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 602,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.08.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 332,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 17 995,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Wert von 15 873,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,40 Prozent nach oben. Bei 18 993,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Porsche (+ 1,31 Prozent auf 67,96 EUR), Zalando (+ 0,68 Prozent auf 23,71 EUR), EON SE (+ 0,48 Prozent auf 13,61 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,37 Prozent auf 93,42 EUR) und SAP SE (+ 0,25 Prozent auf 201,15 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Sartorius vz (-2,35 Prozent auf 240,60 EUR), Siemens Energy (-2,19 Prozent auf 28,57 EUR), Infineon (-1,71 Prozent auf 29,32 EUR), Fresenius SE (-1,59 Prozent auf 33,96 EUR) und Siemens Healthineers (-1,08 Prozent auf 49,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 182 580 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at