Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester

Am Montag springt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,34 Prozent auf 25 376,05 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 233,634 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,288 Prozent stärker bei 25 363,74 Punkten in den Handel, nach 25 290,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 313,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 440,17 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, stand der MDAX noch bei 24 956,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der MDAX bei 28 084,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der MDAX 25 975,00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 0,390 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Bechtle (+ 3,46 Prozent auf 44,59 EUR), United Internet (+ 2,96 Prozent auf 19,50 EUR), HENSOLDT (+ 2,70 Prozent auf 27,40 EUR), Stabilus SE (+ 2,61 Prozent auf 60,90 EUR) und Talanx (+ 2,27 Prozent auf 60,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Jungheinrich (-3,14 Prozent auf 26,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,65 Prozent auf 82,28 EUR), Delivery Hero (-1,32 Prozent auf 26,93 EUR), RTL (-1,28 Prozent auf 32,42 EUR) und PUMA SE (-1,21 Prozent auf 53,70 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 124 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,352 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at