Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Schlussendlich fiel der MDAX im XETRA-Handel um 1,42 Prozent auf 25 724,51 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 245,981 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,219 Prozent auf 26 038,14 Punkte an der Kurstafel, nach 26 095,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 053,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 562,91 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 26 296,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 25 409,63 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 28 509,10 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,15 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,69 Prozent auf 33,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,05 Prozent auf 37,75 EUR), Talanx (+ 1,27 Prozent auf 67,75 EUR), K+S (+ 0,54 Prozent auf 13,05 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,24 Prozent auf 82,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-8,12 Prozent auf 12,11 EUR), EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 13,61 EUR), ENCAVIS (-4,24 Prozent auf 12,07 EUR), Siltronic (-4,07 Prozent auf 88,50 EUR) und United Internet (-3,64 Prozent auf 23,28 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 169 381 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 17,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

