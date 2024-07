Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Am fünften Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,18 Prozent tiefer bei 14 641,17 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,268 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,128 Prozent auf 14 686,62 Punkte an der Kurstafel, nach 14 667,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 594,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14 699,49 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,080 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, betrug der SDAX-Kurs 15 049,17 Punkte. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 12.04.2024, einen Stand von 14 348,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 549,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,93 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,22 Prozent auf 1,28 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 4,03 Prozent auf 18,58 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 80,10 EUR), BayWa (+ 2,26 Prozent auf 22,65 EUR) und DEUTZ (+ 1,72 Prozent auf 5,62 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SÜSS MicroTec SE (-6,98 Prozent auf 64,00 EUR), IONOS (-4,04 Prozent auf 28,50 EUR), SGL Carbon SE (-2,22 Prozent auf 6,60 EUR), RENK (-2,03 Prozent auf 25,52 EUR) und Fielmann (-1,93 Prozent auf 43,30 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 462 284 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,447 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at