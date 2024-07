Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück

Der TecDAX zeigt sich am Dienstag leichter.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 3 290,56 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 526,068 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,026 Prozent schwächer bei 3 309,78 Punkten, nach 3 310,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 284,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 310,85 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, mit 3 336,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 396,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 203,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 1,02 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 1,11 Prozent auf 9,12 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,95 Prozent auf 63,60 EUR), United Internet (+ 0,79 Prozent auf 20,48 EUR), AIXTRON SE (+ 0,75 Prozent auf 18,10 EUR) und TeamViewer (+ 0,65 Prozent auf 10,85 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-3,02 Prozent auf 205,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,04 Prozent auf 72,10 EUR), HENSOLDT (-1,99 Prozent auf 34,50 EUR), Eckert Ziegler (-1,65 Prozent auf 45,26 EUR) und PNE (-1,32 Prozent auf 13,46 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 230 268 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die 1&1-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at