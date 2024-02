Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge

Der FTSE 100 setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,54 Prozent auf 7 677,51 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,395 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 719,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7 719,21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7 676,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 719,21 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,443 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 461,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 481,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 977,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,570 Prozent abwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Prudential (+ 2,06 Prozent auf 8,32 GBP), Barclays (+ 2,01 Prozent auf 1,65 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,52 Prozent auf 1,14 GBP), BT Group (+ 1,29 Prozent auf 1,08 GBP) und StJamess Place (+ 1,25 Prozent auf 6,62 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen HSBC (-6,07 Prozent auf 6,05 GBP), Glencore (-3,90 Prozent auf 3,75 GBP), GSK (-1,05 Prozent auf 16,60 GBP), Smurfit Kappa (-1,02 Prozent auf 37,72 EUR) und BAE Systems (-0,96 Prozent auf 12,41 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 8 311 664 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 188,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Mit 10,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at