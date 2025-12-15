Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

15.12.2025 08:35:57

EY investigated by UK watchdog over Shell audit

Financial Reporting Council to examine firm’s adherence to independence rules in 2024 auditWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

12.12.25 Shell Overweight Barclays Capital
12.12.25 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Shell Neutral UBS AG
03.11.25 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 31,04 0,66% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet stärker -- DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt beginnt den Tag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen startet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

