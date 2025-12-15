Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
15.12.2025 08:35:57
EY investigated by UK watchdog over Shell audit
Financial Reporting Council to examine firm’s adherence to independence rules in 2024 auditWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
|12.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,04
|0,66%