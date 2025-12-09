FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 30,84 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 324,254 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 235,08 EUR, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 08.12.2025 auf 31,57 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,35 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 180,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at