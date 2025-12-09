Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Rentabler Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 30,84 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 324,254 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 235,08 EUR, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 08.12.2025 auf 31,57 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,35 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 180,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,31
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.