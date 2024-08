Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus

Der Dow Jones notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 2,48 Prozent leichter bei 38 753,46 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13,500 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,851 Prozent höher bei 40 075,33 Punkten, nach 39 737,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 056,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 499,27 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 05.07.2024, mit 39 375,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der Dow Jones auf 38 675,68 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 35 065,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 2,75 Prozent zu Buche. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Johnson Johnson (-0,14 Prozent auf 163,91 USD), Coca-Cola (-0,36 Prozent auf 69,08 USD), Walmart (-0,61 Prozent auf 68,04 USD), Procter Gamble (-0,64 Prozent auf 169,00 USD) und Merck (-0,78 Prozent auf 114,30 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Intel (-9,10 Prozent auf 19,53 USD), Amazon (-5,43 Prozent auf 158,79 USD), Apple (-5,33 Prozent auf 208,15 USD), Goldman Sachs (-5,29 Prozent auf 445,74 USD) und Microsoft (-3,58 Prozent auf 393,87 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 927 823 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,090 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at