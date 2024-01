Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Montag verbucht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,49 Prozent auf 37 281,57 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10,886 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 37 455,46 Punkte an der Kurstafel, nach 37 466,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 365,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 249,24 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.12.2023, stand der Dow Jones noch bei 36 247,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der Dow Jones mit 33 407,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 630,61 Punkten gehandelt.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,53 Prozent auf 254,97 USD), Intel (+ 1,32 Prozent auf 47,51 USD), Apple (+ 1,00 Prozent auf 183,00 USD), Microsoft (+ 0,67 Prozent auf 370,22 USD) und Walt Disney (+ 0,46 Prozent auf 91,32 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Boeing (-8,23 Prozent auf 228,51 USD), Chevron (-2,26 Prozent auf 147,00 USD), Verizon (-1,34 Prozent auf 39,66 USD), American Express (-1,16 Prozent auf 186,86 USD) und Caterpillar (-1,16 Prozent auf 285,59 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 1 868 565 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,575 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

