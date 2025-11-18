Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Apple-Anlage unter der Lupe
|
18.11.2025 16:04:26
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Apple-Aktie bei 29,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,104 Apple-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 267,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 121,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 812,13 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Apple belief sich zuletzt auf 4,02 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.11.25
|S&P 500 weiter im KI-Rausch: NVIDIA, Apple und Microsoft treiben den Index laut Jefferies nach oben (finanzen.at)
|
15.11.25
|Apple intensifies succession planning for CEO Tim Cook (Financial Times)
|
14.11.25
|Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings (Financial Times)
|
14.11.25
|Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings (Financial Times)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)