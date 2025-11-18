Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Apple-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Apple-Aktie bei 29,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,104 Apple-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 267,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 121,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 812,13 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Apple belief sich zuletzt auf 4,02 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at