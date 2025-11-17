Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,09 Prozent auf 47 104,49 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,367 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,159 Prozent fester bei 47 222,38 Punkten in den Handel, nach 47 147,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 995,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47 202,56 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 190,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44 946,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Wert von 43 444,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 11,12 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1,34 Prozent auf 326,16 USD), Cisco (+ 0,96 Prozent auf 78,75 USD), Amgen (+ 0,94 Prozent auf 339,92 USD), Walt Disney (+ 0,93 Prozent auf 106,78 USD) und Johnson Johnson (+ 0,70 Prozent auf 197,31 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2,01 Prozent auf 62,88 USD), NVIDIA (-1,22 Prozent auf 187,85 USD), Amazon (-1,16 Prozent auf 231,96 USD), Apple (-1,09 Prozent auf 269,45 USD) und Procter Gamble (-0,78 Prozent auf 146,52 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 232 612 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,978 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

