Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am Mittag.

Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,00 Prozent auf 47 145,14 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,367 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,159 Prozent fester bei 47 222,38 Punkten, nach 47 147,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 202,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 46 863,80 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2025, den Stand von 46 190,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 44 946,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 43 444,99 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,79 Prozent auf 94,58 USD), UnitedHealth (+ 1,75 Prozent auf 327,48 USD), Cisco (+ 1,69 Prozent auf 79,32 USD), Amgen (+ 1,62 Prozent auf 342,21 USD) und Johnson Johnson (+ 1,60 Prozent auf 199,06 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Procter Gamble (-1,46 Prozent auf 145,52 USD), Nike (-1,37 Prozent auf 63,29 USD), Apple (-1,36 Prozent auf 268,70 USD), Salesforce (-1,34 Prozent auf 240,40 USD) und IBM (-1,33 Prozent auf 301,63 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 614 334 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at