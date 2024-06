Handel in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab

Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich in Rot.

Der Dow Jones gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,76 Prozent auf 39 112,16 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,002 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,575 Prozent auf 39 184,49 Punkte an der Kurstafel, nach 39 411,21 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 39 423,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 997,23 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 069,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 313,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, lag der Dow Jones bei 33 727,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,70 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 0,76 Prozent auf 241,76 USD), Microsoft (+ 0,73 Prozent auf 450,95 USD), Intel (+ 0,56 Prozent auf 30,74 USD), Apple (+ 0,45 Prozent auf 209,07 USD) und Amazon (+ 0,41 Prozent auf 186,34 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-3,58 Prozent auf 338,32 USD), Dow (-2,67 Prozent auf 53,16 USD), Nike (-2,49 Prozent auf 94,75 USD), Boeing (-2,23 Prozent auf 175,10 USD) und Walmart (-2,15 Prozent auf 67,42 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24 459 527 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 3,114 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,99 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at