Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel letztendlich um 0,21 Prozent auf 39 431,51 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,400 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,117 Prozent leichter bei 39 466,52 Punkten, nach 39 512,84 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 647,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 39 403,05 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 37 983,24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2024, den Stand von 38 272,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 300,62 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 2,21 Prozent auf 30,51 USD), Nike (+ 1,96 Prozent auf 92,72 USD), Apple (+ 1,76 Prozent auf 186,28 USD), Cisco (+ 1,29 Prozent auf 48,68 USD) und Johnson Johnson (+ 0,87 Prozent auf 151,22 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,58 Prozent auf 340,96 USD), American Express (-1,51 Prozent auf 238,65 USD), McDonalds (-1,34 Prozent auf 271,32 USD), Travelers (-0,88 Prozent auf 216,58 USD) und Chevron (-0,78 Prozent auf 164,53 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 21 369 243 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,862 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

