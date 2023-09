Handel in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwochmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,04 Prozent auf 33 633,48 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10,436 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,725 Prozent auf 33 862,68 Punkte an der Kurstafel, nach 33 618,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33 595,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33 731,65 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,808 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 34 346,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 926,74 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der Dow Jones auf 29 134,99 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,50 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 1,63 Prozent auf 273,42 USD), Intel (+ 1,01 Prozent auf 34,17 USD), Chevron (+ 0,97 Prozent auf 169,43 USD), Dow (+ 0,59 Prozent auf 50,78 USD) und Salesforce (+ 0,39 Prozent auf 203,29 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Travelers (-0,71 Prozent auf 166,76 USD), Goldman Sachs (-0,71 Prozent auf 321,53 USD), American Express (-0,61 Prozent auf 150,20 USD), IBM (-0,44 Prozent auf 142,61 USD) und Boeing (-0,43 Prozent auf 194,79 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 1 252 840 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,604 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

