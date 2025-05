Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,59 Prozent stärker bei 20 183,96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,00 Prozent höher bei 20 067,43 Punkten in den Handel, nach 19 867,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 907,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 20 224,54 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 17 090,40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 491,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 085,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 sank der Index bereits um 3,77 Prozent. Bei 22 222,61 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin A (+ 14,54 Prozent auf 347,57 USD), Axon Enterprise (+ 14,26 Prozent auf 687,63 USD), Enphase Energy (+ 7,94 Prozent auf 47,20 USD), Palantir (+ 7,35 Prozent auf 118,60 USD) und MercadoLibre (+ 7,17 Prozent auf 2 424,23 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Fortinet (-8,33 Prozent auf 97,83 USD), Arm (-4,52 Prozent auf 118,58 USD), AstraZeneca (-3,25 Prozent auf 67,79 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,16 Prozent auf 543,21 USD) und Gilead Sciences (-1,69 Prozent auf 97,23 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 16 683 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,850 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,68 Prozent.

Redaktion finanzen.at