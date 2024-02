Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start schwächer

Der NASDAQ 100 notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,73 Prozent schwächer bei 17 417,75 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,760 Prozent auf 17 412,79 Punkte an der Kurstafel, nach 17 546,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 17 448,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 390,66 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,986 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, mit 17 314,00 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 21.11.2023, einen Stand von 15 933,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 060,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,28 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 041,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Exelon (+ 4,12 Prozent auf 36,16 USD), JDcom (+ 3,70 Prozent auf 24,09 USD), Tesla (+ 1,98 Prozent auf 197,60 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,90 Prozent auf 133,80 USD) und Starbucks (+ 1,60 Prozent auf 94,96 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Palo Alto Networks (-26,64 Prozent auf 268,55 USD), Zscaler (-17,11 Prozent auf 206,44 USD), CrowdStrike (-12,25 Prozent auf 284,04 USD), Fortinet (-8,79 Prozent auf 61,94 USD) und Verisk Analytics A (-4,89 Prozent auf 236,36 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Palo Alto Networks-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 425 109 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,777 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at