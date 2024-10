Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start des Freitagshandels

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,12 Prozent schwächer bei 18 260,85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,352 Prozent schwächer bei 18 217,73 Punkten in den Handel, nach 18 282,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 208,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 267,57 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,000 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 11.09.2024, einen Wert von 17 395,53 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2024, den Stand von 18 283,41 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Stand von 13 659,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 6,59 Prozent auf 2,75 USD), MicroStrategy (+ 5,97 Prozent auf 194,28 USD), Astro-Med (+ 5,41 Prozent auf 14,62 USD), Fastenal (+ 3,84 Prozent auf 72,68 USD) und Century Aluminum (+ 3,28 Prozent auf 17,02 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Nissan Motor (-9,22 Prozent auf 2,49 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,18 Prozent auf 5,16 USD), Bassett Furniture Industries (-5,10 Prozent auf 13,95 USD), Cumulus Media A (-4,38 Prozent auf 1,31 USD) und SMC (-4,35 Prozent auf 424,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 607 586 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,191 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at