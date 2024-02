Handel in New York: NASDAQ Composite gibt nachmittags nach

Der NASDAQ Composite zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Um 20:02 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,82 Prozent auf 15 653,14 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 2,16 Prozent auf 15 598,88 Punkte an der Kurstafel, nach 15 942,55 Punkten am Vortag.

Bei 15 584,82 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 15 770,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 14 972,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 767,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 11 891,79 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,01 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 080,07 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Arundel (+ 34,23 Prozent auf 0,20 CHF), JetBlue Airways (+ 20,51 Prozent auf 7,32 USD), Ebix (+ 6,06 Prozent auf 1,75 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 4,24 Prozent auf 0,09 USD) und Geospace Technologies (+ 4,01 Prozent auf 12,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Sangamo Therapeutics (-15,11 Prozent auf 0,68 USD), Blackbaud (-12,58 Prozent auf 72,25 USD), Cutera (-12,34 Prozent auf 2,67 USD), Geron (-9,70 Prozent auf 2,14 USD) und FARO Technologies (-8,59 Prozent auf 21,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die JetBlue Airways-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 388 716 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,901 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 70,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

