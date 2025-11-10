SIGA Technologies Aktie

Frühe Investition 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SIGA Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 10.11.2022 wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SIGA Technologies-Anteile an diesem Tag 9,27 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,875 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 705,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,45 Prozent verringert.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 468,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
