NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Am 10.11.2022 wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SIGA Technologies-Anteile an diesem Tag 9,27 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,875 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 705,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,45 Prozent verringert.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 468,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at