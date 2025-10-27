SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|SIGA Technologies-Investition
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die SIGA Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SIGA Technologies-Anteile an diesem Tag 0,80 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12 530,857 SIGA Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 105 760,44 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 24.10.2025 auf 8,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 957,60 Prozent.
Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 605,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|SIGA Technologies Inc.
|8,13
|-3,67%
