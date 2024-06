Handel in Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsstart steigen

Am Montag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,18 Prozent auf 3 598,13 Punkte nach oben. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 116,368 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent leichter bei 3 591,14 Punkten, nach 3 591,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 606,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 590,35 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 24.05.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 747,12 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 3 499,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, stand der ATX bei 3 056,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 2,33 Prozent auf 7,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,87 Prozent auf 29,05 EUR), Erste Group Bank (+ 0,83 Prozent auf 43,77 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,30 EUR) und BAWAG (+ 0,51 Prozent auf 59,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-0,89 Prozent auf 33,32 EUR), Telekom Austria (-0,86 Prozent auf 9,22 EUR), Verbund (-0,85 Prozent auf 75,85 EUR), Lenzing (-0,73 Prozent auf 33,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 37,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 123 822 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,577 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,81 Prozent.

Redaktion finanzen.at