Handel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent aufwärts auf 1 545,69 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 1 538,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 538,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 546,23 Punkte, das Tagestief hingegen 1 531,98 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der ATX Prime mit 1 596,65 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 1 643,84 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 1 478,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,40 Prozent abwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 3,40 Prozent auf 3,95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,17 Prozent auf 110,60 EUR), CA Immobilien (+ 2,92 Prozent auf 31,70 EUR), PORR (+ 2,00 Prozent auf 11,22 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 25,15 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen DO (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,89 Prozent auf 8,90 EUR), Verbund (-0,85 Prozent auf 81,80 EUR), Rosenbauer (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR) und OMV (-0,49 Prozent auf 40,62 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 256 621 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,766 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die BAWAG-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at