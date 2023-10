Handel in Wien: ATX Prime fällt am Mittag

Am Dienstag fällt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,41 Prozent auf 1 572,95 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent tiefer bei 1 579,20 Punkten in den Handel, nach 1 579,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 579,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 564,43 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der ATX Prime 1 605,55 Punkte auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, bei 1 609,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 373,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0,679 Prozent zurück. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 530,67 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Vienna Insurance (+ 1,37 Prozent auf 25,95 EUR), DO (+ 0,76 Prozent auf 105,40 EUR), Erste Group Bank (+ 0,34 Prozent auf 32,73 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,26 Prozent auf 7,57 EUR) und OMV (+ 0,16 Prozent auf 43,97 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen PORR (-2,53 Prozent auf 11,58 EUR), Marinomed Biotech (-2,47 Prozent auf 39,50 EUR), Rosenbauer (-2,32 Prozent auf 29,50 EUR), Verbund (-2,22 Prozent auf 74,90 EUR) und Palfinger (-2,00 Prozent auf 22,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 116 197 Aktien gehandelt. Mit 26,612 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at