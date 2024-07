Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag schwächer

Derzeit halten sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 1 852,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 1 855,34 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 848,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 855,34 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der ATX Prime mit 1 774,85 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 774,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 603,23 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 2,39 Prozent auf 11,16 EUR), Wolford (+ 1,99 Prozent auf 3,08 EUR), UBM Development (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,40 Prozent auf 36,30 EUR) und Polytec (+ 1,22 Prozent auf 3,33 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-1,77 Prozent auf 8,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,52 Prozent auf 20,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,46 Prozent auf 108,00 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 33,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,22 Prozent auf 36,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 949 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,786 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,59 Prozent.

