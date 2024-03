Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Dienstag schloss der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 1 758,76 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 1 755,73 Punkte an der Kurstafel, nach 1 755,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 762,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 752,19 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, stand der ATX Prime bei 1 700,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 1 709,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 1 534,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2,61 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 762,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 8,13 Prozent auf 17,30 EUR), STRABAG SE (+ 6,72 Prozent auf 39,70 EUR), Marinomed Biotech (+ 5,58 Prozent auf 20,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,51 Prozent auf 18,59 EUR) und FACC (+ 1,88 Prozent auf 5,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil EVN (-1,82 Prozent auf 24,25 EUR), Verbund (-1,58 Prozent auf 68,40 EUR), Semperit (-1,42 Prozent auf 11,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,18 Prozent auf 8,38 EUR) und ZUMTOBEL (-0,86 Prozent auf 5,75 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 326 475 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 23,642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 9,91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at