Strabag - Erste Group erhöht Kursziel von 91,6 auf 93,0 Euro
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Strabag im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 91,60 auf 93,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns bestätigt.
Die Experten schreiben in der aktuellen Studie von insgesamt starken Ergebnissen der Strabag im 2. Quartal 2025 und im 1. Halbjahr 2025. Während die Erste Group-Experten die meisten ihrer detaillierten Schätzungen unverändert lassen, ist der Anstieg des Kursziels auf höhere Netto-Cash-Annahmen zurückzuführen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten weiterhin 5,16 Euro für 2025, sowie 5,24 bzw. 5,68 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,30 Euro für 2025, sowie 2,40 bzw. 2,50 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Freitag notierten die Strabag-Titel zu Mittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 78,20 Euro.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
