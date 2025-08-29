STRABAG Aktie

78,10EUR -0,60EUR -0,76%
STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

29.08.2025 12:04:00

Strabag - Erste Group erhöht Kursziel von 91,6 auf 93,0 Euro

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Strabag im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 91,60 auf 93,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns bestätigt.

Die Experten schreiben in der aktuellen Studie von insgesamt starken Ergebnissen der Strabag im 2. Quartal 2025 und im 1. Halbjahr 2025. Während die Erste Group-Experten die meisten ihrer detaillierten Schätzungen unverändert lassen, ist der Anstieg des Kursziels auf höhere Netto-Cash-Annahmen zurückzuführen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten weiterhin 5,16 Euro für 2025, sowie 5,24 bzw. 5,68 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,30 Euro für 2025, sowie 2,40 bzw. 2,50 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitag notierten die Strabag-Titel zu Mittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 78,20 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/lof

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

AFA0017 2025-08-29/12:04

Zusammenfassung: STRABAG SE
Unternehmen:
STRABAG SE 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
- 		Kurs*:
78,10 € 		Abst. Kursziel*:
19,08%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
79,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:04 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
06.09.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
