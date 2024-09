Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich fester

Letztendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,80 Prozent auf 1 821,73 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 1 807,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 807,36 Punkten am Vortag.

Bei 1 806,61 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 822,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,913 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 849,29 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2024, den Stand von 1 804,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, wurde der ATX Prime auf 1 575,70 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 12,34 Prozent auf 24,58 EUR), Lenzing (+ 5,99 Prozent auf 35,40 EUR), Addiko Bank (+ 5,59 Prozent auf 17,00 EUR), PORR (+ 4,24 Prozent auf 13,76 EUR) und voestalpine (+ 3,72 Prozent auf 23,44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Rosenbauer (-2,77 Prozent auf 35,10 EUR), Polytec (-2,68 Prozent auf 2,90 EUR), Flughafen Wien (-2,21 Prozent auf 53,00 EUR), Semperit (-1,35 Prozent auf 11,66 EUR) und DO (-1,15 Prozent auf 137,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 424 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

