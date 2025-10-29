STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX Prime im Blick
|
29.10.2025 17:59:01
Handel in Wien: ATX Prime verliert schlussendlich
Zum Handelsschluss verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent auf 2 332,73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 2 337,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,62 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 331,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 349,30 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,042 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 29.09.2025, einen Stand von 2 320,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der ATX Prime 2 296,34 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 789,56 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 27,76 Prozent nach oben. Bei 2 428,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,92 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (+ 2,64 Prozent auf 13,24 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,10 Prozent auf 3,90 EUR), Flughafen Wien (+ 1,91 Prozent auf 53,40 EUR) und OMV (+ 1,82 Prozent auf 46,98 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen voestalpine (-3,21 Prozent auf 30,80 EUR), Telekom Austria (-2,90 Prozent auf 9,03 EUR), PORR (-2,46 Prozent auf 27,75 EUR), STRABAG SE (-2,27 Prozent auf 69,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,10 Prozent auf 6,54 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 402 158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 32,661 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1,83 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zuversicht in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25