Handel in Wien: ATX Prime verliert schlussendlich

Zum Handelsschluss verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent auf 2 332,73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 2 337,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 331,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 349,30 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,042 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 29.09.2025, einen Stand von 2 320,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der ATX Prime 2 296,34 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 789,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 27,76 Prozent nach oben. Bei 2 428,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,92 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (+ 2,64 Prozent auf 13,24 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,10 Prozent auf 3,90 EUR), Flughafen Wien (+ 1,91 Prozent auf 53,40 EUR) und OMV (+ 1,82 Prozent auf 46,98 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen voestalpine (-3,21 Prozent auf 30,80 EUR), Telekom Austria (-2,90 Prozent auf 9,03 EUR), PORR (-2,46 Prozent auf 27,75 EUR), STRABAG SE (-2,27 Prozent auf 69,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,10 Prozent auf 6,54 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 402 158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 32,661 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1,83 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at