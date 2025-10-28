EVN Aktie
ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich leichter
Der ATX Prime beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 2 337,62 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 2 338,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 338,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 326,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 339,02 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 2 324,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 289,18 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 1 795,85 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 28,02 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,38 Prozent auf 6,68 EUR), Polytec (+ 2,01 Prozent auf 3,05 EUR), Telekom Austria (+ 1,31 Prozent auf 9,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,09 Prozent auf 12,98 EUR) und Rosenbauer (+ 1,08 Prozent auf 47,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-5,00 Prozent auf 3,42 EUR), ZUMTOBEL (-2,18 Prozent auf 3,82 EUR), Palfinger (-2,12 Prozent auf 32,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,91 Prozent auf 30,80 EUR) und PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 254 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 32,409 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
