Starker Wochentag in Wien: ATX Prime mittags stärker

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittwoch.

Am Mittwoch springt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 2 343,68 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 2 337,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,62 Punkten am Vortag.

Bei 2 331,67 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 349,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,512 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 320,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 296,34 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 1 789,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 28,36 Prozent nach oben. Bei 2 428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 745,07 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 2,70 Prozent auf 76,00 EUR), OMV (+ 1,95 Prozent auf 47,04 EUR), UBM Development (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,53 Prozent auf 53,20 EUR) und Addiko Bank (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Kapsch TrafficCom (-5,69 Prozent auf 6,30 EUR), ZUMTOBEL (-3,01 Prozent auf 3,70 EUR), Telekom Austria (-1,29 Prozent auf 9,18 EUR), STRABAG SE (-1,27 Prozent auf 69,70 EUR) und voestalpine (-1,01 Prozent auf 31,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 181 195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,661 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

