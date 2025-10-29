Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,18 Prozent stärker bei 2 341,75 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 2 337,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 331,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 341,75 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,429 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 320,91 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 29.07.2025, mit 2 296,34 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 29.10.2024, einen Wert von 1 789,56 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 28,25 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit OMV (+ 2,73 Prozent auf 47,40 EUR), DO (+ 1,88 Prozent auf 217,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,80 Prozent auf 6,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,87 Prozent auf 29,10 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Polytec (-3,28 Prozent auf 2,95 EUR), AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR), Telekom Austria (-1,29 Prozent auf 9,18 EUR), Frequentis (-1,08 Prozent auf 73,20 EUR) und ZUMTOBEL (-0,92 Prozent auf 3,78 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 72 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 32,661 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

