WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0

ATX Prime aktuell 28.10.2025 09:29:05

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime startet im Minus

So bewegt sich der ATX Prime am zweiten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent tiefer bei 2 331,82 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 2 338,66 Punkten, nach 2 338,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 338,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 331,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 324,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 289,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 795,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 27,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,13 Prozent auf 6,60 EUR), Semperit (+ 1,09 Prozent auf 13,04 EUR), Telekom Austria (+ 0,87 Prozent auf 9,26 EUR), CA Immobilien (+ 0,56 Prozent auf 25,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-6,37 Prozent auf 19,10 EUR), Wolford (-5,00 Prozent auf 3,42 EUR), Polytec (-3,01 Prozent auf 2,90 EUR), Addiko Bank (-1,90 Prozent auf 20,70 EUR) und Palfinger (-1,82 Prozent auf 32,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 7 590 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,69 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent bei der OMV-Aktie an.

