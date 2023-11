Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels fester

Zum Handelsschluss erhöhte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,21 Prozent auf 1 607,76 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,009 Prozent leichter bei 1 588,34 Punkten, nach 1 588,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 608,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 584,54 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,485 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 559,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 610,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 577,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 513,39 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 4,74 Prozent auf 25,18 EUR), Wienerberger (+ 3,45 Prozent auf 24,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,10) Prozent auf 119,60 EUR), STRABAG SE (+ 2,91 Prozent auf 38,95 EUR) und Semperit (+ 2,78 Prozent auf 14,78 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-6,85 Prozent auf 0,68 EUR), Wolford (-2,86 Prozent auf 5,10 EUR), FACC (-1,14 Prozent auf 6,08 EUR), Erste Group Bank (-0,59 Prozent auf 33,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,53 Prozent auf 46,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 448 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,853 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at