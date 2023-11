Handel in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Am Montag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent höher bei 3 278,79 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 111,785 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,020 Prozent fester bei 3 274,87 Punkten in den Montagshandel, nach 3 274,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 282,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 272,04 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, betrug der ATX-Kurs 3 034,48 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3 117,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, einen Stand von 3 225,43 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,77 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,23 Prozent auf 26,64 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,65 Prozent auf 46,30 EUR), BAWAG (+ 0,47 Prozent auf 46,92 EUR) und OMV (+ 0,44 Prozent auf 41,01 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen CA Immobilien (-8,67 Prozent auf 27,40 EUR), IMMOFINANZ (-1,53 Prozent auf 18,04 EUR), EVN (-0,37 Prozent auf 27,25 EUR), Verbund (-0,35 Prozent auf 85,05 EUR) und Lenzing (-0,26 Prozent auf 38,65 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 24 390 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,652 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

