Handel in Zürich: SMI sackt zum Start ab

So bewegt sich der SMI am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 11 435,86 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,281 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,168 Prozent auf 11 433,65 Punkte an der Kurstafel, nach 11 452,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 438,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 427,10 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 11 390,13 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2023, den Stand von 10 821,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wurde der SMI auf 11 219,93 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,38 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 524,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 0,50 Prozent auf 463,80 CHF), Holcim (+ 0,37 Prozent auf 70,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 40,44 CHF), Logitech (+ 0,20 Prozent auf 79,36 CHF) und Nestlé (+ 0,19 Prozent auf 94,47 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Novartis (-0,81 Prozent auf 90,62 CHF), Sonova (-0,42 Prozent auf 286,90 CHF), Swiss Life (-0,38 Prozent auf 637,40 CHF), Swiss Re (-0,33 Prozent auf 105,50 CHF) und Richemont (-0,26 Prozent auf 136,70 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 206 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,442 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,45 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

