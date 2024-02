Handel in Zürich: SPI am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 14 724,58 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,977 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 14 699,02 Punkte an der Kurstafel, nach 14 676,63 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 724,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 672,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der SPI einen Wert von 14 584,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bei 13 894,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wies der SPI einen Wert von 14 649,22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,06 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ObsEva (+ 8,08 Prozent auf 0,06 CHF), SoftwareONE (+ 7,66 Prozent auf 17,01 CHF), Medartis (+ 5,00 Prozent auf 75,60 CHF), DocMorris (+ 4,09 Prozent auf 82,70 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,99 Prozent auf 7,82 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen SHL Telemedicine (-9,01 Prozent auf 5,05 CHF), Molecular Partners (-5,42 Prozent auf 3,93 CHF), Kinarus (-5,26 Prozent auf 0,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,09 Prozent auf 0,52 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,42 Prozent auf 54,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8 106 882 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,669 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die mobilezone-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at