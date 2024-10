Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Zalando-Aktie mit Buy

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene operative Ergebnisausblick (Ebitda) des Online-Modehändlers About You ließen positive Rückschlüsse für Konkurrent Zalando zu, schrieb Analyst Christian Salis am Donnerstagmorgen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:31 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,80 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 47,65 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170 519 Zalando-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 38,9 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 08:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 08:39 / MESZ



