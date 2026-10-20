Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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20.10.2026 15:43:18

Heartland Express Reports Net Income In Q3

(RTTNews) - Heartland Express, Inc. (HTLD) reported third quarter net income of $1.0 million, as compared to a net loss of $8.3 million in the third quarter of 2025. Basic earnings per share was $0.01, as compared to a basic loss per share of $0.11.

Operating revenues were $179.5 million, compared to $196.5 million in the same period of 2025. Operating revenues for the quarter included fuel surcharge revenues of $32.7 million, compared to $24.1 million in the same period of 2025.

Heartland Express shares are trading at $10.30 on NasdaqGS, down 2.19 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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