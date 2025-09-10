Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

10.09.2025 18:49:38

Heeresinspekteur: Drohnenabwehr unsere größte Schwäche

BERLIN (dpa-AFX) - Der scheidende Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, rät zu größtmöglichen Anstrengungen beim weiteren Aufbau der Abwehr von Drohnen. Engpass sei dabei die Beschaffung neuer und auch schon bestellter Waffensysteme, sagte Mais in Berlin.

"Eine unserer größten Schwächen momentan ist die nach wie vor nicht materialisierte Befähigung zur Abwehr von Drohnen, zur Abwehr aus dem bodennahen Luftraum", sagte Mais, der auf eine Frage nach Schlüssen aus den Luftraumverletzungen in Polen reagierte.

Fähigkeit zur Drohnenabwehr reicht nicht aus

Er habe vor zwei Jahren entschieden, die aufgelöste Heeresflugabwehrtruppe wieder neu aufzustellen. Das Heer tue alles für eine sogenannte Fliegerabwehr aller Truppen, bei der auch Waffen genutzt werden, die eigentlich nicht für den Einsatz gegen Ziele in der Luft gedacht sind. Er nannte als Beispiel die 30-Millimeter-Kanone des Schützenpanzers Puma und Änderungen am Feuerleitrechner des Systems.

"Diese Notwendigkeit der Wiederherstellung einer durchgehenden Befähigung zur Abwehr von Bedrohungen aus dem Luftraum, die haben wir noch nicht", sagte Mais. "Vor allen Dingen ganz unten ist sie eher schlechter ausgeprägt noch als ganz oben. Und das muss eben so schnell wie möglich hergestellt sein." Mais geht Anfang Oktober in den Ruhestand./cn/DP/men

13:47 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
HENSOLDT 92,05 2,22%
Rheinmetall AG 1 825,50 3,19%

