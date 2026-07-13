Strive Aktie
WKN DE: A41J3L / ISIN: US8629451027
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13.07.2026 10:30:00
heise+ | E-MTB Canyon Strive:ON CF 9 mit Bosch Performance Line CX im Test
Im Canyon Strive:ON steckt der Bosch Performance Line CX, der seit dem letzten Update noch mehr Power hat. Doch ein Konkurrent ist immer noch stärker.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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