KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.03.2026 13:30:00
heise+ | Effiziente KI durch Modelldestillation
Durch Modelldestillation sollen kleinere KI-Modelle die Fähigkeiten von größeren Modellen lernen. Der Prozess vereint Aufgaben von Engineering und Governance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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