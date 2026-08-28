PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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28.08.2026 10:30:00
heise+ | Frameworks modularer Laptop 13 Pro: Windows vs. Ubuntu-Version im Test
Framework spendiert dem 2026er Modell des Laptop 13 ein mattes 3:2-Touchdisplay mit 120 Hz, einen langlebigen Akku, leise Kühlung und wechselbares LPDDR5X-RAM.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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